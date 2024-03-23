منتخب تونس في اختبار صعب أمام كرواتيا بكأس عاصمة مصر الليلة

يخوض منتخب تونس مواجهة صعبة في كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي نظيره المنتخب الكرواتي وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.



وتستضيف مصر بطولة كأس عاصمة مصر، خلال فترة التوقف الدولي الحالي الخاص بشهر مارس، وذلك ضمن سلسلة مباريات الاتحاد الدولي فيفا.



وتنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن مواجهات كأس عاصمة مصر.

وتقام البطولة بنظام مباراتين لنصف النهائي والفائزان يلتقيان في المباراة النهائية، حيث يلعب منتخب مصر أمام الفائز من تونس وكرواتيا في النهائي.

ويلتقي منتخب نيوزيلندا مع الخاسر من لقاء كرواتيا وتونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس.



القناة الناقلة لمباراة تونس وكرواتيا اليوم في كأس عاصمة مصر

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الفضائية.