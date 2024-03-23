سياح مرسى علم يشاركون العاملين بالفنادق إفطار رمضان

شارك السياح الأجانب في مرسى علم مائدة إفطار العاملين بالقطاع السياحى في شهر رمضان في جو من الفرحة والبهجة والسرور،و ارتدى بعضهم جلابية بلدي وتم استقبالهم بفانوس رمضان وتشغيل اغاني الشهر الكريم وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني والتبريكات في أجواء شهر رمضان الكريم.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم الفعالية بأن فنادق مرسي علم حرصت على تنظم مائدة إفطار جماعي للعاملين، لافتا أن عدد من السياح الأجانب من نزلاء الفنادق شاركت في مائدة إفطار العاملين في أجواء فرحة وسعادة وتبادل التهاني والتبريكات واستقبال السياح بفانوس رمضان .



مؤكدا أن عدد من السياح ارتدى الجلابية البلدي خاصة من السياح المترددين على زيارة مرسي علم سنوياً حيث يحرصو على مشاركة المصريين عاداتهم والمناسبات والأعياد.

موضحا أن السياح حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع فانوس رمضان ونشرها على السوشيال ميديا مما يعكس الأجواء في مرسى علم ويعمل على تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم