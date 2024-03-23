مصر تحصد 188 ميدالية متنوعة حتى الآن بدورة الألعاب الأفريقية

تستمر البعثة المصرية في حصد المزيد من الميداليات خلال منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليًا بمدينة أكرا الغانية والمستمرة حتى يوم 24 مارس الحالي.

ونجحت البعثة المصرية في الحصول على 188 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 99 ميدالية ذهبية و 46 ميدالية فضية و 43 ميدالية برونزية.

وجاءت ميداليات منتخب اليد كالتالي:-

توج المنتخب المصري للشباب لكرة اليد بالميدالية الذهبية بعد الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية بنتيجة 33/32 في نهائي البطولة.

بينما جاءت ميداليات منتخب الهوكي كالتالي:-

حقق منتخب الهوكي الميدالية الذهبية في البطولة بعد الفوز على غانا على أرضها بنتيجة 5-3 بضربات الترجيح في المباراة النهائية.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري للتنس الأرضي كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري للتنس الأرضي 7 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية وخمس برونزيات.

وحقق ثنائي السيدات الزوجي المكون من ميرنا رفعت وساندرا سمير الميدالية الذهبية، بينما توجت لميس الحسيني بالميدالية الفضية.

وحقق الميداليات البرونزية كلًا من: “محمد صفوت، ميار شريف، ساندرا سمير، زوجي الرجال المكون من محمد صفوت وفارس زكريا، وزوجي السيدات“.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري للملاكمة كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري للملاكمة أربع ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين فضيتين وميداليتين برونز.

حصدت رحمة محفوظ الميدالية الفضية في وزن 60 كجم، وحقق عمر العوضي فضية وزن 71 كجم.

بينما حصل علي السلاموني على برونزية وزن 92 كجم، كما توجت يمنى عياد ببرونزية وزن 54 كجم.

بينما جاءت ميداليات المنتخب المصري للتايكوندو كالتالي:-

أنهى المنتخب المصري للتايكوندو منافسات البطولة بالحصول على 21 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و 9 فضيات و 4 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “معتز بالله عاصم وزن 54 كجم، وأحمد الراوي وزن 87 كجم، منتخب مصر للرجال للبومزا المكون من «سيف الدين محمد، عبد الله محمد، أحمد إسلام»، اللاعب أحمد حسن مختار في منافسات الفردي رجال فري ستايل، واللاعبة جنى حامد في منافسات فردي السيدات فري ستايل“.

بينما حصل الميداليات الفضية كلًا من: “عبد الله عصام وزن +87 كجم، رامي عيسى وزن 74 كجم، جنى خطاب وزن 49 كجم، آية شحاتة وزن 67 كجم، سيف عيسى وزن 80 كجم، منتخب مصر للكروجي المختلط، منتخب مصر للسيدات للبومزا المكون من «شهد أحمد، سارة عمرو، ملك رضا»“.

وتوج بالميداليات البرونزية كلًا من: “أحمد وائل عاصم وزن 68 كجم، تقى شعبان وزن +73 كجم، نادين عمرو وزن 62 كجم، سلمى خالد في منافسات السينيور 1 فردي آنسات “.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري لألعاب القوى كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري لألعاب القوى حصد خمس ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية و ميدالية فضية وثلاث برونزيات.

وحصل مصطفى الجمل على الميدالية الذهبية في منافسات رمي المطرقة.

وحقق البطل المصري مصطفى عمرو الميدالية الفضية في منافسات رمي الجلة.

بينما حصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “محمد مجدي في رمي الجلة، يوسف بدوي في سباق 100 متر حواجز، مصطفى عبد الخالق في رمي الرمح“.

وجاءت ميداليات المنتخب المصارعة الذراعين كالتالي:-

واستطاع منتخب مصر لمصارعة الذراعين تحقيق 19 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية وأربع فضيات وميدالية برونزية، ليتصدر منتخب مصر جدول ترتيب منافسات مصارعة الذراعين.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عمر سعيد ميداليتين في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي ميداليتين في وزن 60 كجم، وعلي هاشم ميداليتين في وزن 65 كجم، وأندريه جوزيف في وزن 75 كجم، ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، ومحمد عبد الرحمن ميداليتين في وزن 100 كجم، ومصطفى صلاح ميداليتين في الوزن المفتوح، وفاطمة حسين في الوزن المفتوح“.

فيما حقق الميداليات الفضية كلا من “أندريا جوزيف في وزن 75 كجم ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، وفاطمة حسين في الوزن المفتوح“.

وحققت فائزة شعبان الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري للجودو كالتالي:-

انتهت منافسات منتخب مصر للجودو بحصوله على 9 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وميدالية فضية و 7 برونزيات.

حصد المنتخب الوطني للجودو ميدالية برونزية جديدة من خلال برونزية الفرق مختلط رجال وسيدات.

وحصل عبد الرحمن محمد على الميدالية الذهبية في منافسات وزن 81 كجم.

وتوج عمر محمد بالميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم.

بينما حصد الميداليات البرونزية كلًا من: “عادل حمادة في وزن تحت 60 كجم، فريدة مجدي في وزن 70 كجم، علي حازم وزن 90 كجم، محمد عبده وزن +109 كجم، كريم صبحي وزن 100 كجم، وآية إيهاب وزن 78 كجم“.

وأخيرا فاز منتخب المختلط للجودو ببرونزية منافسات الفرق وذلك عقب تفوقه على منتخب نيجيريا في مباراة الميدالية البرونزية.

كما جاءت ميداليات المنتخب المصري للريشة الطائرة كالتالي:-

نجح لاعبو المنتخب المصري للريشة الطائرة في تحقيق 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وثلاث برونزيات.

وحقق الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني الميدالية الفضية في منافسات الزوجي المختلط بعد الهزيمة من زوجي المنتخب الجزائري بنتيجة 2/0 في الدور النهائي.

بينما حصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “أدهم حاتم في منافسات الفردي، أدهم حاتم وأحمد صلاح في منافسات الزوجي رجال، وضحى هاني ونور يسري في منافسات الزوجي سيدات“.

وجاءت نتائج المنتخب المصري لرفع الأثقال كالتالي:-

أنهى منتخب مصر لرفع الأثقال منافسات دورة الألعاب الأفريقية بحصولة على 36 ميدالية متنوعة بواقع 27 ميدالية ذهبية و 5 فضيات و 4 ميداليات برونز.

حيث توجت البطلة المصرية بسمة إبراهيم بـ3 ميداليات ذهبية في الخطف والكلين والنتر والمجموع بوزن 45 ك، كما حقق السيد عطية ثلاث ذهبيات في وزن 61 ك، وحققت نورا عصام 3 ميداليات في وزن 55 ك، بواقع فضية وبرونزيتين، كما حصل إسلام أبو الوفا على ثلاث ذهبيات في وزن 89 كجم.

وحقق كريم كحلة ثلاث ذهبيات في وزن 96 ك، كما حصد أحمد السيد عاشور ثلاث ذهبيات في وزن 102 ك، وحصلت سارة سمير على ثلاث ذهبيات في وزن 81 ك.

بينما حصلت اللاعبة أميرة عبد الرحمن على فضية وميداليتين برونز في منافسات وزن 76 ك، وحصدت شيماء علي ثلاث ذهبيات في وزن +87 ك، بينما حققت فاطمة صادق ذهبيتين في الخطف والمجموع وفضية في الكلين والنتر لوزن 87 ك.

وتوج عبد الرحمن محمد بثلاث ميداليات ذهبية في وزن +109 ك، بينما حصل رجب عبد الحي على ذهبية الخطف وفضيتين في النتر والمجموع بوزن 109 ك.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية كالتالي:-

توج منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية الذهبية بعد الفوز على نظيره موزمبيق بنتيجة 2/1 في الدور النهائي، ويمثل المنتخب الثنائي دعاء الغباشي ومروة مجدي.

بينما جاءت ميداليات المنتخب المصري للسباحة كالتالي:-

واختتم لاعبو المنتخب المصري للسباحة بحصد 35 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ميدالية ذهبية و 15 ميدالية فضية و 4 برونزيات.

حيث حقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 200 متر فراشة و 100 متر فراشة، نور الجندي سباق 200 متر فراشة، مروان القماش سباق 800 متر حرة وفي سباق 200 متر حرة وفي سباق 400 متر و 1500 متر حرة، لجين عبد الله في سباق 200 متر حرة، علي خلف الله في سباق 50 متر فراشة و 50 متر حرة، فريدة عثمان في سباق 50 متر فراشة وفي سباق 100 متر فراشة و 50 متر حرة، سارة السماني في سباق 100 متر ظهر، منتخب مصر للرجال في سباق 4*200 متر حرة، منتخب مصر للسيدات في سباق 4*100 متر حرة“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “فريدة عثمان سباق 100 متر حرة، لجين عبد الله سباق 1500 متر حرة، منتخب مصر للتتابع 108*4 حرة مختلط، عبد الله نصر في سباق 200 متر حرة، منتخب مصر في سباق 100*4 متر متنوع مختلط، لجين عبد الله في سباق 400 متر و 800 متر حرة، نور الجندي في سباق 100 متر فراشة و200 متر متنوع، أحمد علي في سباق 1500 متر حرة، منتخب مصر للسيدات في سباق 200*4 متر حرة، يوسف القماش في سباق 50 متر صدر، منتخب مصر للرجال في سباق 4*100 متر حرة، منتخب السيدات في سباق تتابع 100*4 متر متنوع، ومنتخب مصر للرجال في سباق تتابع 4*100 متر متنوع“.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “عبد الله نصر سباق 100 متر حرة، ياسمين عيسى سباق 200 متر فراشة، أحمد علي سباق 800 متر حرة، ونادين عبد الله في سباق 50 متر صدر“.

بينما قد جاءت ميداليات المنتخب المصري للكاراتيه كالتالي:-

توج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: ““يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، فريق الكاتا رجال، فريق الكوميتيه رجال، وفريق الكوميتيه سيدات“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

وجاءت ميداليات المنتخب المصري لتنس الطاولة كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري لتنس الطاولة 11 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.

حصل على الميداليات الذهبية كلًا من: “هنا جودة، عمر عصر، منتخب الرجال فرق، منتخب السيدات فرق، الزوجي المختلط المكون من مريم الهضيبي ويوسف عبد العزيز، وزوجي السيدات المكون من مريم الهضيبي وشقيقتها مروة الهضيبي“.

بينما حصد الميداليات الفضية كلًا من: “اللاعبة دينا مشرف في منافسات الفردي، وزوجي الرجال المكون من محمد شومان وخالد عصر“.

توج بالميداليات البرونزية كلًا من: “محمد البيلي، الزوجي المختلط المكون من محمد البيلي ومروة الهضيبي، وزوجي الرجال المكون من محمد البيلي ويوسف عبد العزيز“.

وجاءت نتائج منتخب الشطرنج كالتالي:-

حقق لاعبو المنتخب المصري للشطرنج 6 ميداليات متنوعة بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

حصد باسم أمين لاعب منتخب مصر للشطرنج ميداليتين ذهبيتين في الفردي، حيث حصل على ذهبية الشطرنج السريع وذهبية الشطرنج الخاطف.

كما حققت شاهندة وفا ميداليتين في منافسات الفردي، حيث حصلت على الميدالية الذهبية في الشطرنج السريع، بينما توجت بالميدالية الفضية في الشطرنج الخاطف.

في منافسات الفرق، حقق الثنائي باسم أمين وشاهندة وفا ميداليتين ذهبيتين في منافسات المختلط للشطرنج السريع، وأخرى في الشطرنج الخاطف.

بينما أسفرت نتائج المنتخب المصري للمصارعة على الآتي:-

استطاع المنتخب المصري للمصارعة تحقيق 18 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “مؤمن ربيع وزن 60 ك، محمد إبراهيم كيشو وزن 67 ك، محمد علي جبر وزن 97 ك، عبد اللطيف منيع وزن 130 ك، جمال عبد الناصر وزن 57 كجم، عمر مراد وزن 65 كجم، أحمد خالد وزن 86 كجم، عمرو رضا وزن 74 كجم، مصطفى جبر وزن 97 كجم، ويوسف حميدة وزن 125 كجم“. “.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “محمود خالد عبد الستار وزن 77 ك، محمد مصطفى وزن 87 ك، ندى مدني في وزن 53 و 50 ك، وغرام محمود وزن 62 ك “.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “سمر حمزة وزن 76 ك، لوجي وليد وزن 57 ك، شيماء عاطف وزن 53 ك، وسماح عبد اللطيف وزن 68 ك“.