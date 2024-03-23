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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مواجهة فرنسا وألمانيا.. وديًا

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

يستعد عشاق مرة القدم العالمية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره الألماني، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبان استعدادًا للمنافسات المقبلة من تصفيات كأس العالم 2026 .

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ومن المقرر أن تستضيف أمريكا وكندا والمكسيك كأس العالم المقبلة 2026، بعدما نجحت الثلاث دول في الحصول على استضافة أقوى المسابقات على مر التاريخ.
ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة وأن المنتخبان يضمان لاعبين على مستوى عالي من حيث التنافسية.

موعد مباراة فرنسا وألمانيا

تنطلق مواجهة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الألماني في العاشرة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب جروباما ستاديوم.

الجدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي خسر لقب كأس العالم النسخة الماضية بقطر 2022، بعد الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح.

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