انتخابات السنغال يهيمن عليها السجين المفرج عنه فاي وولي العهد الظاهر با

الساحة مزدحمة ب 17 مقعدا، في المعركة على أعلى منصب في السنغال لكن يبدو أن رجلين هما السياسي المعارض باسيرو ديوماي فاي الذي أطلق سراحه مؤخرا ووريث الحزب الحاكم أمادو با من المرجح أن يفوزا بالناخبين في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد.

ويدعم التنافس بينهما انقساما هائلا وتضاربا في التوقعات في البلاد، التي تعتبر عادة منارة للديمقراطية في غرب أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

والانتخابات مهمة متسرعة، حيث تم الإعلان عن الموعد قبل أقل من ثلاثة أسابيع، بعد شهر من الارتباك والاحتجاجات العنيفة.

ويبدو أن ما يوحد معظم السنغاليين هو الغضب الموجه إلى الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال الذي حاول تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير - حتى ديسمبر.

وقال سال، لبي بي سي إنه تحرك لحماية نزاهة التصويت بعد مزاعم فساد وخلافات حول أهلية بعض المرشحين للرئاسة.

لكن منتقدين اتهموه بالسعي لتمديد فترة ولايته أو وقف عقارب الساعة لإعداد مرشحه بشكل أفضل وهو ما ينفيه.

وأدى ذلك إلى اضطرابات سياسية، وتدخل المحكمة الدستورية، وموافقة الرئيس على ترك منصبه الشهر المقبل عندما تنتهي ولايته رسميا، وتحديد موعد جديد للانتخابات.

ثم في الأسبوع الماضي، أطلق سراح بعض أشد منتقديه - أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات السياسية على مدى السنوات القليلة الماضية - في عفو رئاسي من أجل تهدئة التوترات.

وشمل ذلك زعيم المعارضة المتشدد عثمان سونكو، الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الأخيرة ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب المتلهفين للتغيير.

لكن الرجل البالغ من العمر 49 عاما ممنوع من الترشح هذه المرة ، بسبب سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.

وبدلا من ذلك، يلقي نفوذه الكبير وراء فاي، الذي يعمل مثله مفتشا سابقا للضرائب وأطلق سراحه من الاحتجاز في نفس الوقت - كان ينتظر المحاكمة بتهمة التشهير ونشر أخبار مزيفة.

والتقى الاثنان أثناء عملهما في مكتب الضرائب، وكان فاي، الذي سيبلغ من العمر 44 عاما في اليوم التالي للانتخابات، أمينا عاما سابقا لحزب باستف الذي يتزعمه سونكو، والذي حلته الحكومة العام الماضي بسبب مزاعم بأنه دعا إلى التمرد.

انتشر شعارهم "سونكو هو ديوماي ، ديوماي هو سونكو" على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي

ويدفع الاثنان - اللذان استقبلهما عند إطلاق سراحهما من خلال الاحتفال بالحشود - برؤيتهما المناهضة للمؤسسة للإصلاحات المؤسسية. إنها أجندة أفريقية وقومية ، بما في ذلك خطط لإعادة التفاوض على عقود التعدين والطاقة في البلاد.

ويريد فاي أيضا أن تتوقف السنغال عن استخدام الفرنك الأفريقي، وهو العملة الموحدة في غرب أفريقيا المربوطة باليورو، بدعم مالي من وزارة الخزانة الفرنسية، والتي يعتبرها أنصاره من بقايا الحقبة الاستعمارية.

ووصف معارضوه الاقتراح بأنه غير مسؤول، على الرغم من أن سونكو سعى إلى تهدئة هذه المخاوف بالقول إنهم سيسعون إلى إصلاح العملة الإقليمية أولا ولن يفكروا في إدخال عملة وطنية إلا إذا فشل ذلك.

وعلى النقيض من هذا المسار الراديكالي، يسعى با، رئيس الوزراء حتى استقالته لخوض الانتخابات، إلى تمثيل الاستمرارية والاستقرار.

وفي تجمعاته الانتخابية، هاجم الرجل البالغ من العمر 62 عاما الثنائي السابق من باستف، واصفا إياهما بأنهما "قطاع طرق" وقال إن التصويت له هو تصويت من أجل "مزيد من السلام والازدهار".