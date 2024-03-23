منى زكي عن علاقتها بأحمد حلمي: بنبوس بعض كل يوم (فيديو)

علقت الفنانة منى زكي على شعور الزوجة بخيانة زوجها، قائلة: “الرادار بيشتغل على طول، ومفيش ست مبتعرفش، وكل الستات بتشك وبتعرف، ولكن أنا محصليش خيانة أبدا”.

العلاقات الزوجية بعد ٢٠ سنة رائعة

وأضافت منى زكي خلال حوارها مع لإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “ BigTime” مساء اليوم “أنا وأحمد حلمي بنبوس بعض يوميا، والعلاقات الزوجية بعد ٢٠ سنة رائعة وأحمد أحسن راجل في حياتي بعد والدي”.

وتحدثت منى زكي عن الإنجاب في عمر الـ ٤٠ خلال، قائلة: "لإنجاب بعد الـ ٤٠ أمر صعب للغاية ولكن يكون لدينا حنية كبيرة، وابني سليم دكتور في نفسه والثاني بلطجي وبيخوف البيت كله".

وقال الفنان الكوميدي أحمد حلمي إنه كتب فيلمين منذ أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يهتم حتى الآن بإنتاجهم، مؤكدا أنه أيضا رسام ولديه رسومات عديدة.



وقال أحمد حلمي خلال حواره اليوم مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بيج تايم” على فضائية MBC، أنه كتب فيلم خلال سفره عن فكرة لفيلم يقوم بتمثيله مع زوجته منى زكي.

فيلم وش وضهر

وتابع أحمد حلمي: “فيه فيلم من الفيليمين اللي كتبتهم هعمله مع منى زكي واسمه المؤقت وش وضهر والاسم عن غلاف كتاب له وش وضهر”