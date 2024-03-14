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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

منى زكي تخرج عن المألوف وتتألق بلوك عصري وجذاب| صور

الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي

خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتفاجأهم بلوك جذاب ومختلف، أبرز جمالها وأناقتها.

 

منى زكي تستعرض أنوثتها بلوك جذاب وأنيق

وإرتدت منى زكي شميز باللون اللبني، مع بنطال باللون الرمادي، بصيحة الهايويست، وتميز بسيقان فضفاضة؛ لتظهر بملابس كلاسيك عكس أناقتها وقوامها الممشوق، من تصميم دار الأزياء العالمية fendi.

 

وخطفت منى زكي الأنظار ببعض اللمسات، حيث نسقت مع الإطلالة حقيبة صغيرة الحجم باللون البني المصنوعة من الفرو، وارتدت نظارة شمسية على احدث صيحات الموضة باللون الأسود.

 

وفضلت الظهور بشكل طبيعي، فقامت بربط خصلاتها السوداء شكل ذيل حصان يتدلى على ظهرها، وقسمت غرتها علي الجانبين بشكل مرتب وناعم.

ولم تضع الكثير من المكياج، فإكتفت بأحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ لتسلط الضوء علي ملابسها الجذابة.

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