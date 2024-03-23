نقص الأحماض الأمينية يسبب تساقط الشعر الشديد.. أشهر علاماته

يعد نقص الأحماض الأمينية أحد الأسباب الشائعة لتساقط الشعر الشديد – ما هي الأعراض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من خلالها؟.

يذكر الأطباء أن الأحماض الأمينية هي ثاني أهم عنصر في الجسم بعد الماء، وتسمى ضرورية لأن الجسم لا يستطيع إنتاجها من تلقاء نفسه، بل يحصل عليها فقط من خلال الطعام، ويتكون الشعر من البروتينات، وعلى وجه التحديد، هناك حاجة إلى العديد من الأحماض الأمينية الأساسية لإنتاج الكيراتين، البروتين الرئيسي في الشعر.

لماذا يتساقط الشعر؟

إذا كان الجسم يعاني من نقص في الأحماض الأمينية، وبالتالي يبدأ في حفظ هذه المواد - بما في ذلك عن طريق نقل نمو الشعر إلى مرحلة الراحة وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر، غالبًا ما يتعرضون لخسارة متزايدة.

علامات نقص الأحماض الأمينية

بالإضافة إلى تساقط الشعر، قد تشمل أعراض المشكلة ما يلي.

عدم التوازن الهرموني.

انخفاض وظيفة المناعة، والتعرض للعدوى.

ضعف شفاء الآفات الجلدية.

نقص الطاقة، والضعف.

اضطرابات المزاج.



كيفية تعويض نقص الأحماض الأمينية؟

أفضل المصادر هي المنتجات الحيوانية - اللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك، والتي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ومصادر البروتين جيدة أيضًا وتشمل الكينوا ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور والأرز والبقوليات.

إلا أن مصادر البروتين النباتية عادة ما تكون ناقصة في واحد أو أكثر من الأحماض الأمينية، لذلك يجب دمج هذه الأطعمة للحصول على ما يحتاجه الجسم (على سبيل المثال، تناول الأرز والفاصوليا معًا).