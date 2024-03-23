تفاصيل تعديل سيستم أوبر وكريم بعد حادث مقتل حبيبة الشماع (فيديو)
كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تعديل سياسات وسيستم شركة أوبر وكريم بعد حادث مقتل حبيبة الشماع .
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 90 دقيقة " والمذاع على فضائية " المحور" مساء اليوم، تم عمل اجتماع داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور الرئيس التنفيذي لأكبر شركات النقل في مصر، ومدير سياسات النقل .
مناقشة السياسات الجديدة للنقل بغد حادث سائق أوبر
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اجتماع اللجنة الأولى استمر لمدة ٣ ساعات ، واللجنة الثانية تم فيها مناقشة السياسات الجديدة للنقل بغد حادث سائق أوبر .
وتابع : “تعديل السيستم يشمل مراقبة لطريق الرحلة وتعديل منظومة شكاوى المواطنين وتطوير زر طوارئ للسلوكيات الغير منضبطة للسائقين”.