حفل إفطار سفارة مصر في روما بحضور أعضاء البعثة الدبلوماسية ونخبة من رموز أبناء الجالية المصرية

شهدت سفارة جمهورية مصر العربية فى روما اليوم الأربعاء الموافق 22/03/2024 حفل إفطار نظمه السفير بسام راضي رئيس الدبلوماسية المصرية فى إيطاليا، دعى إليه جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية ونخبة من رموز أبناء الجالية المصرية ورجال الدين الإسلامى والمسيحي فى إيطاليا .



المائدة ضمت أشهر الأطباق المصرية التى يتشوق لها المغتربون المصريين فجعلت الجميع يعيش اجواء رمضان المصرية فى هذه الليلة على حسب تصريحات أغلب الحاضرين ,الذين وجهوا الشكر إلى سعادة السفير وحرمه على حفاوة وكرم الإستقبال.



تكريم اللواء احمد المهدى



وخلال الأمسية الرمضانية التى عاشها الحضور ألقي السفير بسام راضي كلمة وجه الشكر إلى الحاضرين على إستجابتهم لدعوته ,ووجه الشكر إلى اللواء اركان حرب احمد المهدى الملحق العسكري بمناسبة إنتهاء مدة بعثته فى إيطاليا وسلمه درعا تذكاريا تكريما له على مجهوداته التى قدمها خلال فترة تواجده فى العاصمة روما .



لولا القوات المسلحة ماكنا نعيش هذه اللحظة



وخلال كلمته التى كانت قصيرة لكنها حملت معان كبيرة، قال السفير بسام راضي، إن القوات المسلحة المصرية هى العمود الفقري لمصر ولولا تضحيات وإقدام أبنائها أبطال مصر ماكنا لننعم بهذه اللحظة التى نعيشها الان ,ووجه الشكر إلى القيادة المصرية الحكيمة وإلى جنود مصر الأوفياء فى كل المجالات .