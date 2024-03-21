وزيرة الهجرة في عيد الأم: أهنئ صانعات الرجال وحجر الزاوية لبيوتهن

هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، كل أم مصرية في الداخل والخارج، بمناسبة حلول عيد الأم.

وقالت وزيرة الهجرة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على الفيس بوك: “ صادق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأم لكل أم مصرية، في الخارج والداخل تهانينا القلبية ومحبتنا وانحناؤنا احتراماً للسيدات الفضليات صانعات الرجال وحجر الزاوية لبيوتهن”.

وتابعت وزيرة الهجرة: “ كل عام والأم المصرية العظيمة، المضحية، المحبة، القائدة، الحكيمة بكل خير وسلام دعواتنا لله بأن يبارك ويحمي أمهاتنا الأحياء منهن ويرحم ويحفظ من رحلوا عنا في فردوس النعيم. كل عام وأنتم بخير”.