عصام صاصا: أنا موجود في الشارع أكتر من ويجز

كشف مطرب المهرجانات عصام صاصا، أرباحه الحقيقية من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وسر تفوقه على الهضبة عمرو دياب، موضحًا سبب نجاح محمد رمضان.

قال عصام صاصا، خلال ضيافته في برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة قناة النهار: لما أرقامي على اليوتيوب والمنصات عدت عمرو دياب ومحمد رمضان متغرتش ولكن انبسطت.

تابع عصام صاصا: عمري في حياتي ما حسيت ولا أعرف أنا ناجح قد إيه، مدير أعمالي معاذ اللي قالي إن أرقامي عدت عمرو دياب ومحمد رمضان، ودخلت شفت الفيديو، الموضوع كان عادي.

استكمل عصام صاصا: بكسب من الفيديوهات على اليوتيوب، اللي بيقولك مش بيكسب يبقى بيضحك عليكي، أنا بكسشب ولكن مش اللي في خيال الناس.

أضاف عصام صاصا: الناس فاكرة إني بكسب مليارات مفيش الكلام ده.. أنا عمر ما سألت أغنية ليا جايبه كام، أنا متعاون مع شركة تبع اليوتيوب حافظة حقوقي.

واصل عصام صاصا حديثه قائًلا: اتشرف أعمل دويتو مع محمد رمضان هو أكيد تعب في حياته بجد علشان كدة في اللي هو فيه ده.. أنا لو مكانه أو أي حد هيبقى مكانه هيبقى كدة.

كما تطرق عصام صاصا، للحديث عن أكثر جماهيريًا هو أو ويجز، قائلًا:أنا ممكن أكون موجود في الشارع أكتر من ويجز، لأن ممكن يكون بيعمل أغنية كل شهرين أو البوم.. لكن أنا ممكن في الشهر أعمل 10 أغاني، وبحبله أغنية البخت.