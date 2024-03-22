زيت الزيتون يساعد على منع تلف الخلايا.. طبيب تغذية يوضح التفاصيل

يعد زيت الزيتون جزءًا شائعًا من خزائن البقالة لدى العديد من الأشخاص، ومن المعروف أن العصير الذي يتم الحصول عليه من الزيوت له عدد من الفوائد الصحية.

يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك الدهني الأحادي غير المشبع، وهو دهون صحية، وتحتاج أجسامنا إلى الدهون لامتصاص العناصر الغذائية من الطعام (خاصة الفيتامينات A وE وD وK)، ولإنتاج الهرمونات (مثل فيتامين D، والإستروجين، والبروجستيرون، والتستوستيرون)، ولإنتاج الطاقة، ولحماية أغشية الخلايا.

ويقول خبير التغذية إيجور ستركوف خصيصًا لـ MedicForum: "يحمي أعضائنا الحيوية ويحافظ على درجة حرارة الجسم الداخلية ثابتة".

حمض الأوليك، على وجه الخصوص، له خصائص مضادة للالتهابات، وزيت الزيتون غني أيضًا بالمواد المغذية المضادة للأكسدة، والتي تساعد على منع تلف الخلايا ومكافحة الالتهابات.

أظهرت الأبحاث أن زيت الزيتون يمكن أن يفيد القلب والمفاصل وصحة الدماغ ومستويات الكوليسترول والتمثيل الغذائي، ووجد تقرير جديد أن تناول 20 مل من زيت الزيتون الخام يوميا له تأثير مفيد على مرض الشريان التاجي (CHD).

وعلى الرغم من أن زيت الزيتون له فوائد صحية، إلا أن ستركوف يقول إن بعض الزيوت أكثر فعالية من غيرها.

وزيت الزيتون البكر الممتاز هو الأقل معالجة، لذلك فهو يحتفظ بمعظم خصائصه المضادة للأكسدة، ومع ذلك، فإن جميع زيوت الزيتون البكر الممتازة لها خصائص مفيدة.