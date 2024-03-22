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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنريكي لجماهير باريس: تبرعوا بـ 5 مليون دولار لكي أُريح مبابي أمام برشلونة

مبابي
مبابي

حدد المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، شروطه من أجل إراحة قائد الفريق كيليان مبابي أمام برشلونة، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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وكانت القرعة قد أوقعت باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأوضح لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن شرطه للإبقاء على كيليان مبابي على دكة الاحتياط في مواجهة برشلونة.
وتحدث إنريكي في تصريحات عبر قناته "تويتش"، حيق قال: "بالتأكيد، ليست اشتراكات، ولكن يمكنكم التبرع بمبلغ 4 أو 5 ملايين دولار لهذه المؤسسة الخيرية، ومن المحتمل أن أُريح مبابي، أرسلوا لي الفاتورة".
ويُشير إنريكي في تصريحاته بالمؤسسة الخيرية تلك التي تحمل اسم ابنته، زانا، والتي توفيت عن عمر يناهز التسع أعوام بسبب السرطان.

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