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الجمعة 22 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صور منفذي العملية الإرهابية في مجمع كوروكوس سيتي بموسكو.. والأمن يضبط احدهما

منفذي عملية مسرح
منفذي عملية مسرح كروكوس في موسكو

ألقت قوات الأمن الروسية القبض على أحد منفذي العملية الإرهابية في مسرح كروكوس، وجاري البحث عن باقي المتورطين.
وظهر في فيديو التقطته كاميرات المراقبة صور أربعة رجال يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق ويصوبون تجاه رواد مجمع كروكوس.
 

أسفر عن الهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس سيتي هول" أسفر عنه 40 قتيلا وأكثر من 100 مصاب

واقتحم عدد من الأشخاص يرتدون ملابس مموهة عسكرية مركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، وأطلقوا الرصاص على الحاصرين، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون .

وأعلنت وسائل إعلام روسية: انهيار سقف مسرح كروكوس بسبب النيران ولا يزال بداخله مدنيون.
وتعمل طائرة مروحية  على إخماد الحريق بقاعة الحفلات الموسيقية في "كروكوس" بموسكو بعد حادث إطلاق النار

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