الشباب والهلال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة من العياب الثقيل، والتي تجمع الشباب بالهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



يبحث الشباب عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهته أمام الهلال، بعد الموسم المتذبذب الذي بمر به الليوث خلال الموسم الحالي.

في المقابل يرغب الهلال في استمراره بتقديم النتائج المميزة خلال الموسم الحالي، والتي نجح في تقديمها تحت قيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني، مما يجعل هناك حالة من الترقب لدي جماهير الزعيم.

موعد موقعة الشباب والهلال بالدوري السعودي

من المقرر انطلاق موقعة الشباب أمام الهلال في التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب الليوث.

القنوات الناقلة لموقعة الشباب والهلال

تُذاع مواجهة الشباب أمام الهلال السعوديين عبر شبكة قنوات "ssc"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين.