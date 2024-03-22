ربنا يهديك.. كهربا لـ خالد الغندور: إزاي ضميرك مش بيأنبك على الكذب؟ (فيديو)

قال محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي إن خالد الغندور لم يكن يمتلك أي تفاصيل عن العقوبة التي يتعرض لها، متابعًا: "سنة كاملة البرنامج مبني على كهربا ولكن كل الكلمات كذب".

ووجه "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة رسالة إلى الإعلامي خالد الغندور قائلًا: "ربنا يهديك.. لست حزينا من انتقادك لي"، ، متابعًا: " معرفش إزاي كان بيطلع يقول للناس إن كهربا هيتوقف بكرا .. إزاي ضميرك مش بيأنبك؟".

وشدد كهربا على أنه كان يكذب على الجمهور بأشياء غير حقيقة ولا تحدث، مضيفًا: "مش هوافق أطلع معاه.. ومش معايا رقمه"، موضحًا أن إحدى القنوات كانت تتطرق للحديث عنه لمده سنة، بأشياء لم تحدث.