بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا الآن يلا شوت كأس العاصمة

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا الآن بجودة عالية يلا شوت يقدمها بوابة الوفد والتي ستجمع بين المنتخبين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية.

وأعلن المدير الفني حسام حسن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة نيوزيلندا في المباراة التي ستنطلق بينهما بالعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.

مباراة مصر ونيوزيلندا ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، ومنقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة اليوم بين مصر ونيوزيلندا في المباراة النهائية لبطولة كأس العاصمة مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا التي ستقام غدًا في العاشرة مساءً بنصف النهائي.

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