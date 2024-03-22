لحظة وصول منتخب مصر لملعب استاد العاصمة.. فيديو

وصلت منذ قليل، حافلة منتخب مصر لملعب استاد العاصمة استعدادا لملاقاة نظيره منتخب نيوزيلندا بكأس عاصمة مصر.

ونشرت الصحفة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، صورا من استعدادات الاستاد الأخيرة قبل انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا.



ومن المقرر أن تنطلق مبارايات بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية، خلال الفترة بين 22-26 من شهر مارس الجاري، وذلك استعدادا لمواجهات الفراعنة الرسمية المقبلة.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا، اليوم الجمعة ، بتاريخ 22 مارس، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا اليوم الجمعة ، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس العاصمة الإدارية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.