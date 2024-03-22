تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا .. مصطفى محمد في الهجوم

أعلن المدير الفني حسام حسن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة نيوزيلندا في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية.

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - إمام عاشور- محمد مجدي قفشة.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - عمر مرموش.

مباراة مصر ونيوزيلندا ستنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، ومنقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة اليوم بين مصر ونيوزيلندا في المباراة النهائية لبطولة كأس العاصمة مع الفائز من مباراة تونس وكرواتيا التي ستقام غدًا في العاشرة مساءً بنصف النهائي.