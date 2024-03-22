مصر تدين الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو

أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.