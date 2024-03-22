رصف 12 شارعًا بمنطقة 24 أكتوبر في الإسماعيلية

تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ و كذلك مراعاة الالتزام بالخطط الزمنية لكل مشروعات الخطة، قامت مديرية الطرق والنقل تحت إشراف م.أحمد الشيمي مدير عام الطرق و النقل،بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة ٢٤ أكتوبر، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية والتي تشمل ١٢ شارع، بأطوال تبلغ حوالي ٨ كيلو متر، حيث تقوم المديرية بأعمال إعادة الرصف لشوارع بالكامل وإعادة الشيء لأصله لبعض الشوارع الأخرى، بعد الانتهاء من أعمال إحلال شبكة مياه الشرب، والتي نفذتها هيئة قناة السويس باستبدال الشبكة القديمة الاسبيستوس بشبكة من ال upvc . و تبلغ تكلفة المشروع حوالي ٢٢مليون جنيه.

و في سياق آخر، استأنفت مديرية الطرق و النقل أعمال إحلال الصالات والمعديات اليدوية على ترع محافظة الإسماعيلية بكباري المشاة امتدادًا للأعمال التي قامت بها المحافظة في خطة ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بإنشاء عدد ١٤ كوبري.



حيث تقوم المحافظة بإنشاء عدد ٦ كباري، اثنين منهم على ترعة بورسعيد نطاق مركز القنطرة غرب، و٤ كباري على ترعة السويس نطاق مركزي الإسماعيلية وفايد ليصل إجمالي عدد الكباري بالخطتين الاستثماريتين ٢٠٢٢/٠٢٠٢٣، و ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ٢٠ كوبري مشاة إحلال للصالات اليدوية.



ومن الجدير بالذكر أن اجمالي الميزانية المرصودة بالخطتين الاستثماريتين تبلغ حوالي ٣٥ مليون جنيه، ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتأمين عبور المواطنين للمجاري المائية على مستوى الجمهورية.