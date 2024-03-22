تحرك لاعبو منتخب مصر إلى ملعب المباراة لملاقاة نيوزيلندا

تحرك لاعبو منتخب مصر من الفندق لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح كأس عاصمة مصر.

صور من تحرك منتخب مصر

أحمد سعد يحيي حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر بين المنتخب الوطني ونيوزيلندا

يحيي الفنان المصري أحمد سعد حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر ، بين منتخب مصر و منتخب نيوزيلندا في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الوطني حسام حسن، لخوض مواجهة ودية قوية أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، مساء اليوم الجمعة ، في العاشرة مساءً ، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديده.

ومن المقرر أن تنطلق مبارايات بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية، خلال الفترة بين 22-26 من شهر مارس الجاري، وذلك استعدادا لمواجهات الفراعنة الرسمية المقبلة.





وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا، اليوم الجمعة ، بتاريخ 22 مارس، على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا اليوم الجمعة ، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

وتعد قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة كأس العاصمة الإدارية في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتبعًا للاتفاق تقام البطولة في الفترة بين 18-26 مارس الحالي وفقًا للشكل المحدد مسبقًا، حيث يواجه المنتخب المصري نظيره النيوزيلندي، ويلتقي منتخبا تونس وكرواتيا في نصف النهائي، على أن تقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الخاسرين يوم 25 مارس، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم 26 مارس.