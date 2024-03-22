بسمة وهبة تسأل ليلى عبداللطيف “ انتي مخاوية؟”؟ والأخيرة ترد

أكدت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، أنها يمكنها التوقع بكل ما يخص الناس بصرف النظر عن كونهم مشهورين أم لا.

وقالت عبداللطيف خلال تصريحاتها ببرنامج “ العرافة” المذاع عبر فضائية “ النهار والمحور”، اليوم الجمعة، إنها تتنبأ وليست مخاوية، معقبة :"فأنا بقول إني مش مخاوية ومفيش حاجة اسمها الجن، أنا أتنبأ بالزواج وغيرها من الأمور، والجن لا يعلم الغيب حتى يتنبأ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله".

وأضافت : "توقعت بقتل قائد فاجنر وهروب رئيس سيرلانكا، ولماذا لم يقل الجن لي إن ترامب سيربح بينما قلت أنا إن كلينتون سيربح.. والله عيب، نعيش في عصر غابة وقذارة، وأقول إن الإنس والجن إن اجتمعوا لن يعرفوا ما عندي ومن يعرف هو رب العالمين فقط الذي يحاسبني فقط وليس العبد".

وواصلت عبداللطيف : "لو في جن هقوله تعالى اديني أرقام اليانصيب واللوتو ورقم خزنة مدام بسمة، عيب يا بسمة أنتِ إنسانة متعلمة".

