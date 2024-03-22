استبعاد علي البليهي من قائمة المنتخب السعودي وضم آل فتيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن استبعاد المدافع علي البليهي لاعب فريق الهلال من معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في مدينة الرياض بسبب الإيقاف واستدعاء لاعب أخر.

وذكر المنتخب في بيانه الرسمي: " استدعي المدير الفني روبيرتو مانشيني للمنتخب الوطني اللاعب محمد آل فتيل، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في مدينة الرياض ".

وأضاف: "كما استبعد اللاعب على البليهي من قائمة المنتخب لعدم قدرته على المشاركة في المباراة القادمة أمام منتخب طاجيكستان في الجولة الرابعة بداعي الإيقاف بعد حصوله على إنذارين".

حكم مباراة النصر والأهلي يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو

كشف أندرسون دارونكو حكم مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودية تفاصيل حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر عقب المباراة التي انتهت بفوز العالمي.

وقال دارونكو في تصريحات تناولتها الصحف السعودية اليوم: " في نهاية مباراة النصر والأهلي أتيحت لي فرصة للحديث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "قلت لـ رونالدو إنه سيشرفني جدًا أن يمنحني قميصه ، كما أنه وقع على بضع بطاقات الخاصة بي ".

يذكر أن النصر فاز على الأهلي بهدف دون رد سجله كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 68 بمباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما قبل أسبوع على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة 24 من دوري روشن.