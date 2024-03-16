علي البليهي يكشف كيف يستفز ميسي ورونالدو.. التصريحات كاملة

يتصدر علي البليهي مدافع نادي الهلال ومنتخب السعودية، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعدما حل ضيفًا مساء أمس الجمعة، في حلقة برنامج "رامز جاب من الأخر"، والذي يقدمه رامز جلال عبر قناة أم بي سي مصر.

وأستضاف رامز جلال كل من علي البليهي مدافع الهلال السعودي، وفراس البريكان مهاجم فريق أهلي جدة، ليتصدرا محركات البحث في الساعات الماضية بعد الحلقة المثيرة للجدل.

علي البليهي

علي البليهي وإثارة الجدل "سيناريو متكرر"

أشتهر علي البليهي بإثارته للجدل دائمًا خاصة عقب لقطته الشهيرة مع ليونيل ميسي خلال فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

بجانب لقطته أيضًا مع رونالدو خلال كلاسيكو السعودية بين الهلال والنصر، عندما قم بالاشتباك مع رونالدو ومحاولة استفزازه.

وتكرر الأمر أيضًا مع النجم الكوري سون، خلال لقاء السعودية وكريوا الجنوبية في كأس آسيا.

وقال علي البليهي عبر إم بي سي مصر: "عندما أواجه ميسي استفزه وأخبره بأن رونالدو هو الأفضل والعكس يحدث عندما أواجه رونالدو".

علي البليهي

لم يكتفي علي البليهي أثناء البرنامج بهذا القدر، بل أطلق عدة تصريحات مثيرة وهي:

عندما تم سؤاله عن المهاجم الأخطر في الدوري السعودي أجاب "تاليسكا أم بنزيمة ام البريكان؟ كلهم عاديين. عبد الرزاق حمد الله أخطر منهم".

وأكمل "أنا لا أخشى إلا من نفسي فقط، ورونالدو سيعلم من هو البليهي إذا كنت في كامل قوتي".