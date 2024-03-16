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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي البليهي ليس الأول.. تاريخ إصابات لاعبي كرة القدم ببرنامج رامز جلال

طارق حامد ورامز جلال
طارق حامد ورامز جلال

أثار برنامج "رامز جاب من الاخر " جدال العديد من الجماهير والمشاهدين بسبب تعرض لاعبين كرة القدم إلى إصابات خطيرة قد تعوق مشاركتهم داخل الساحرة المستديرة. 

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وشهدت الحلقة الخامسة من برنامج "رامز جلال من الاخر " تعرض نجم خط دفاع الهلال السعودي على  آل بليهي إلى إصابة قوية في الوجه وتحديدًا في الأنف والرأس وذلك بعد سقوطه في الغرفه السوداء أثناء أحداث المقلب.

إصابة البليهي ليست الأولي بل تعرض عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة إلى إصابات خطيرة خلال مواسم برنامج رامز جلال والذي يعرض خلال شهر رمضان .

وتستعرض " بوابة الوفد " جانب من إصابات اللاعبين في برنامج رامز جلال 

تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" نجم النادي الأهلي المصري، لإصابة في الكتف خلال تصويره إحدى حلقات برنامج رامز جلال والذي سوف تعرض خلال الأيام القادمة ، حيث أدت الإصابة إلى استبعاده عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري التي كانت ضمن لقاءات دوري أبطال أفريقيا. 

كما سبق وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة أثناء استضافته في برنامج "رامز مجنون رسمي" وذلك بعد سقوطه بشكل قوي في حمام السباحة أثناء محاولته للوصول إلى رامز جلال. 

وأيضا استضاف رامز جلال خلال هذا الموسم طارق حامد نجم الزمالك السابق وضمك السعودي الحالى والذي سقط أيضًا في حمام السباحة وتعرض لعدد من الضاربات التي وصفها أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الملاعب أنها قد تؤدي إلى الاصابة بقطع في الرباط الصليبي أو الكسر أو تمزق شديد.
 

 

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