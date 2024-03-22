رفع 8 أطنان مخلفات بطريق مصر أسوان بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا برئاسة عبداللاه الخبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برفع ما يقارب من ٨ طن مخلفات وقمامه من طريق مصر اسوان، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للقريه وخلق جو بيئى نظيف، ورفع جميع المخلفات.

الحملات أسفرت عن رفع ما يقارب رفع 8 طن قمامة وأتربة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية ورفع نواتج ومخلفات بالطريق، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

كما شدد الخبير على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمدينة دشنا، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.