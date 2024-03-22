كهربا يكشف حقيقة تدخله في مفاوضات الأهلي مع أبو جبل

رد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر على الأنباء التي ترددت حول تدخله لإفساد صفقة انتقال الحارس محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي.

وقال كهربا في تصريحاته خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم: " لم أتدخل لأُفسد صفقة أبو جبل.. ولا علاقة لي أنا ومحمد الشناوي بالأمر نهائياً ".

وكشف كهربا عن طبيعة العلاقة بينه أحمد فتوح لاعب الزمالك وحقيقة التواصل معه لإقناعه بالانتقال إلى الأهلي قائلًا: " فتوح قريب مني ولم أتحدث معه للانضمام للأهلي وهو يحب الزمالك جداً ".

كهربا يرد على منتقدي محمد صلاح: "ده الأسطورة"

رد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر على منتقدي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بسبب تراجع مستواه مع الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

وقال كهربا في تصريحاته خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم: " انتوا عارفين بتتكلموا عن مين؟ ده الأسطورة اللي عاملنا قيمة بره مصر ".

وأضاف: " ده احنا في المنتخب لما بنروح أي بلد في العالم بنتعامل أحسن معاملة تقديرًا لمحمد صلاح وبنلاقي أفضل استقبال بسببه ".