كهربا: لم أطلب من فتوح الانضمام إلى الأهلي

أكد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر أنه لم يتواصل من أحمد فتوح لاعب الزمالك من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

وقال كهربا في تصريحاته خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم: " فتوح قريب مني ولم أتحدث معه للانضمام للأهلي وهو يحب الزمالك جداً ".

كهربا يرد على منتقدي محمد صلاح: "ده الأسطورة"

رد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر على منتقدي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بسبب تراجع مستواه مع الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

وقال كهربا في تصريحاته خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم: " انتوا عارفين بتتكلموا عن مين؟ ده الأسطورة اللي عاملنا قيمة بره مصر ".

وأضاف: " ده احنا في المنتخب لما بنروح أي بلد في العالم بنتعامل أحسن معاملة تقديرًا لمحمد صلاح وبنلاقي أفضل استقبال بسببه ".