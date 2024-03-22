الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا يرد على منتقدي محمد صلاح: "ده الأسطورة"

كهربا و محمد صلاح
كهربا و محمد صلاح

رد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر على منتقدي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بسبب تراجع مستواه مع الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

txt

كهربا: إمام عاشور أفضل من عبد الله السعيد

txt

محمود كهربا: كنت مقتنعا إني معمولي عمل في الزمالك

وقال كهربا في تصريحاته خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم: " انتوا عارفين بتتكلموا عن مين؟ ده الأسطورة اللي عاملنا قيمة بره مصر ".

وأضاف: " ده احنا في المنتخب لما بنروح أي بلد في العالم بنتعامل أحسن معاملة تقديرًا لمحمد صلاح وبنلاقي أفضل استقبال بسببه ".

وكشف كهربا عن حقيقة عروض رحليه عن الأهلي: " كنت سأنضم لنادِ سعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر ولكن النادي الأهلي لم يوافق، أنا تحت أمر النادي في أي وقت ".

الجريدة الورقية