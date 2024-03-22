كهربا يرد على منتقدي محمد صلاح: "ده الأسطورة"

رد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر على منتقدي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بسبب تراجع مستواه مع الفراعنة خلال الفترة الأخيرة.

وقال كهربا في تصريحاته خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم: " انتوا عارفين بتتكلموا عن مين؟ ده الأسطورة اللي عاملنا قيمة بره مصر ".

وأضاف: " ده احنا في المنتخب لما بنروح أي بلد في العالم بنتعامل أحسن معاملة تقديرًا لمحمد صلاح وبنلاقي أفضل استقبال بسببه ".

وكشف كهربا عن حقيقة عروض رحليه عن الأهلي: " كنت سأنضم لنادِ سعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر ولكن النادي الأهلي لم يوافق، أنا تحت أمر النادي في أي وقت ".