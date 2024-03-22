الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا: إمام عاشور أفضل من عبد الله السعيد

كهربا وإمام عاشور
كهربا وإمام عاشور

أكد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ومنتخب مصر أن إمام عاشور أفضل من عبدالله السعيد لاعب الزمالك، ويقدم مستويات رائعة بقميص الأهلي خلال الفترة الحالية.

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وقال كهربا في تصريحاته خلال برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم: " إمام عاشور أفضل من عبدالله السعيد، لم اقنع إمام باللعب للأهلي، هو أهلاوي وده اختياره الشخصي ".

وأضاف: " إمام عاشور طلب من النصيحة فقط قبل الانتقال للأهلي، وأخبرته عن رأيي بكل صراحة، والحمد لله أصبح أفضل لاعب في مصر حاليًا ".

وتابع: " إمام عاشور سنه صغير وإمكانياته تؤهله للعب في أكبر الأندية بالعالم لذا أرى أن صفقته أفضل من صفقة عبدالله السعيد للزمالك ".

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