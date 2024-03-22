الجمعة 22 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أنابيلا هلال تستبدل البنطال بالبوت ( صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

دائما ما تحرص أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة لاهتمامها بأناقتها وجمالها وهذا ما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها إينما ظهرت.

 

أنابيلا هلال تتالق بأحدث صيحات البوت الشتوي

وتالقت أنابيلا هلال بإطلالة شتوية ناعمة، حيث ارتدت بالطو طويل باللون الأسود واستبدلت البنطال بالبوت الطويل الذي وصل لحدود الركبة واكد على مواكبة أحدث صيحات الموضة لهذا العام في عالم الأحذية.

واختارت البساطة بترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

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