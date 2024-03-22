محمود كهربا: كنت مقتنعا إني معمولي عمل في الزمالك

قال محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، أنه في فترة لعبه في النادي الزمالك كان يتعرض كان معمولي عمل مع الزمالك، مشددًا على أنه لم يكن يسجل أهداف رغم وضوح المرمى أمامه، الجون كان فاضي وكنت بضيع.

وتابع "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "كنت مقتنع أني معمولي عمل في النادي الزمالك"، مشددًا على أنه يحترم النادي الزمالك ويحترك جمهور الزمالك بشكل كبير.

وأوضح أنه يحبه جمهور الزمالك رغم ما تعرض له منهم من شتائم خلال الفترة الماضية، مشيرصا إلى أن لاعيبة النادي دائمًا ما تساعد بعضها البعض وهو سبب المكسب على النادي الزمالك في المباريات السابقة.

وحل لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم الثامن في حبر سري، اليوم الجمعة، على شاشة القاهرة والناس.

ويكشف كهربا حقيقة تواجده في أماكن سهر متعددة، بالإضافة إلى تعليقه على العديد من الشائعات وخلافات كان طرفًا بها مؤخرًا.

كما تحدث عن كواليس انتهاء أزمته بشكل تفصيلي مع نادي الزمالك وتسديده الغرامة كاملة، وتفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة.