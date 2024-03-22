إمام عاشور: لم أطلب من ميدو إعادتي لنادي الزمالك

أكد إمام عاشور نجم الزمالك السابق والأهلي الحالي أنه لم يطلب من أحمد حسام ميدو مساعدته للعودة إلى صفوف القلعة البيضاء بعد انتقاله إلى ميتلاند الدنماركي.

ووجه رامز جلال سؤاله إلى إمام عاشور خلال برنامج المقالب الرمضاني "رامز جاب من الأخر": " أنت طلبت من ميدو انك ترجع الزمالك عندما كنت محترف في ميتيلاند الدنماركي ".

ورد إمام عاشور: " لا طبعا ميدو هو اللي كلمني، ولم أطلب منه إعادتي لنادي الزمالك ".

أكد إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر أنه اتخذ قرار انتقاله إلى القلعة الحمراء قادمًا من الزمالك عن اقتناع، وأنه إذا عاد به الزمن سيقرر الانتقال إلى الأهلي مرة أخرى.

و رد أحمد حسام ميدو على إمام عاشور مؤكدًا أنه لا يوجد لاعب ارتدى قميص القطبين ولم يحب نادي الزمالك أكثر من الأهلي، وهذا ما حدث مع التوأم حسام وإبراهيم حسن ".