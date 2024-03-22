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بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي في الليلة الـ 13 من رمضان بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح من المسجد الحرام في الليلة 13 من رمضان
الجمعة 22 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد عمر هاشم يكشف علامات ليلة القدر وسبب إخفاء موعدها.. فيديو

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن فضل ليلة القدر، موضحًا علامات ليلة القدر وسبب إخفاء موعدها.

وأضاف، مقدم برنامج «يوميات الرسول»، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة، أن قول الله تعالى: «إنا أنزلناه» أي القرآن، لأن القرآن الكريم أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على النبي، واختصت ليلة القدر بهذا الحدث التاريخي العظيم في أمتنا.

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وتابع أحمد عمر هاشم: هناك علامتان لليلة القدر، حيث يكون الجو معتدلا والريح ساكنة، فعن النبي قال: «ليلة القدر ليلة سمحة، طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء».

وأكمل: سبب عدم وجود شعاع للشمس ليلة القدر بسبب نزول الملائكة، فسدت بجناحها أشعة الشمس.
وأشار أحمد عمر هاشم إلى أن الله أخفى موعد ليلة القدر، كي يجتهد الصائمون في العبادة في كل ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان، لا في ليلة واحدة.

وعن موعد ليلة القدر، وأردف عمر هاشم: «أرجى جمهور أهل الفقه والعلماء أن تكون ليلة الـ27 من رمضان، وهناك رأي من أهل الفقه والعلماء أن تكون إحدى الليالي الوترية».

وأكمل:الدعاء من العبادات المشروعة في ليلة القدر، ومما يدل عليه حديث عائشة: قلت: يا رسول الله؛ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني.

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