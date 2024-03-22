عمر هاشم: الرسول رأي ما لا عين رأت بالجنة خلال الإسراء والمعراج

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله صلى الله وسلم، رأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت خلال الإسراء والمعراج.

وأضاف خلال برنامجه الرمضاني "يوميات الرسول" الذي يعرض على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة: "قال رسول الله: رأيت الجنة وأدخلت الجنة وإذا بها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك".

وتابع: "الرسول رأى ملكوت الله لأنه آخر الأنبياء خاتمهم وأرسل إلى الناس رحمة للعالمين".

فضل صيام رمضان

تحدث عن فضل الصيام في شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه منحة ربانية، وفيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، مبينا أن خيرات الله سبحانه وتعالى كثيرة في هذه الشهر الجليل.

وأكد أن رمضان أوله رحمة، وأوسَطه مغفرة، وآخِره عتق من النار، مشددا على أهمية التقرب والتضرع إلى المولى عز وجل خلال الشهر الكريم لما فيه من نعم كثيرة، وهو شهر مبارك وعظيم وفرصة لابد أن يغتنمها كل مسلم قبل أن ينتهي شهر رمضان.