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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أحمد عمر هاشم يوضح رخص الإفطار في رمضان.. فيديو

الشيخ أحمد عمر هاشم
الشيخ أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعد الجيش لفتح مكة، ولم يكن الزمن في ذلك الوقت كما هو الآن وهناك مشقة وتعب، لافتا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بتعب المسلمين من الصوم في شهر رمضان والمعاناة من حر الصيف.


وأضاف خلال برنامجه الرمضاني، يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، أن آيات القرآن الكريم أجازت الإفطار في شهر رمضان من خلال الرخصة الإلهية في كتاب الله حين قال عز من قائل: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فيه"، لافتا إلى أن رُخصة الإفطار تنتهي للمسافر بانقطاع صفة السفر.

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ونوه إلى أن هناك بعضا من الأشخاص خلال رحلة الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفضت الإفطار فقال عنهم رسول الله أولئك العصاة أولئك العصاة لمخالفة كلام الله، وإجازة الإفطار كما ورد في كتاب الله العزيز.

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