مي عمر حديث رواد السوشيال ميديا .. ماذا حدث؟

اعتادت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت مي عمر بإطلالة ساحرة مزجت بين الاناقة والاحتشام في آن واحد، حيث ارتدت عباءة طويلة وعليه كرديجان طويل فضفاض وأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم سادة ومزركش لتتناغم إطلالتها مع اجواء شهر رمضان المبارك وتخطف القلوب قبل الانظار وتصبح مثال تقتدي به اغلب الفتيات والسيدات من هذا الجيل.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد تحديد بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.