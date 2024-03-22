كهربا ضيف أسما إبراهيم في "حبر سري"

يكشف لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، حقيقة تواجده في أماكن سهر متعددة، بالإضافة إلى تعليقه على العديد من الشائعات وخلافات كان طرفًا بها مؤخرًا.

كهربا ضيف أسما إبراهيم

ويحل لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم الثامن في حبر سري، يوم الجمعة ٢٢ مارس ، على شاشة القاهرة والناس.

كما تحدث عن كواليس انتهاء أزمته بشكل تفصيلي مع نادي الزمالك وتسديده الغرامة كاملة، وتفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة.

يذاع برنامج “حبر سري” الموسم الثامن الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويخرجه ميلا أبي رعد ، في تمام الساعة 6:10 مساءً عقب صلاة المغرب وتعاد الساعة الثانية والسابعة والنصف صباحًا، على شاشة قناة القاهرة والناس.