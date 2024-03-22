الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

كهربا ضيف أسما إبراهيم في "حبر سري"

اسنا إبراهيم وكهربا
اسنا إبراهيم وكهربا

يكشف لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، حقيقة تواجده في أماكن سهر متعددة، بالإضافة إلى تعليقه على العديد من الشائعات وخلافات كان طرفًا بها مؤخرًا.

كهربا ضيف أسما إبراهيم 

txt

سلاف فواخرجي ضيفة أسما ابراهيم في حبر سري .. اليوم

txt

نجوي فواد ضيفه أسما إبراهيم في حبر سري.. غداً

ويحل لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم الثامن في حبر سري، يوم الجمعة ٢٢ مارس ، على شاشة القاهرة والناس.

 

كما تحدث عن كواليس انتهاء أزمته بشكل تفصيلي مع نادي الزمالك وتسديده الغرامة كاملة، وتفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة.

يذاع برنامج “حبر سري” الموسم الثامن الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويخرجه ميلا أبي رعد ، في تمام الساعة 6:10 مساءً عقب صلاة المغرب وتعاد الساعة الثانية والسابعة والنصف صباحًا، على شاشة قناة القاهرة والناس.

مواد متعلقة

العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة .. اليوم الأول من رمضان صعب على السكان

"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": بعض المناطق في غزة تتعرض للمجاعة

سكان قطاع غزة يستقبلون رمضان بصمود وصبر رغم تفاقم الأزمة

ناقد فني: مسلسل “مليحة” يعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني

محللة سياسية: اقتحام رفح الفلسطينية عاجلا أو آجلا

متحدث مكافحة وعلاج الإدمان يعلن انطلاق دوري رياضي للمتعافين

الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس أول أيام رمضان

وكيل "التموين" بالقليوبية: زيادة معارض "أهلا رمضان" لـ 15 منفذا لتوفير السلع

الجريدة الورقية