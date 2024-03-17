نجوي فواد ضيفه أسما إبراهيم في حبر سري.. غداً
تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانه نجوي فواد، غدٍ الاثنين ٨ رمضآن من برنامج حبر سري .
وتتحدث نجوي فواد، خلال الحلقه عن العديد من الأسرار والكواليس عن حياتها، كما تكشف عن تخلي الفنانه يسرا عنها وترد لأول مره .
كما تتحدث عن ابنتها بالتبني للمره الأولي خلال الحلقة، وتكشف تفاصيل مرضها الاخير .
كما تتحدث عن أحداث غزه الأخيره وتكشف عن رائيها لما يجري حاليا .
برنامج حبر سري يعرض يوميا في رمضان وتقدمه الاعلامية اسما ابراهيم واستضافت في حلقاته الأولي العديد من المشاهير من بينهم أمير كراره و خالد يوسف وفيفي عبده .