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الأحد 17 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

نجوي فواد ضيفه أسما إبراهيم في حبر سري.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانه نجوي فواد، غدٍ الاثنين ٨ رمضآن من برنامج حبر سري .

وتتحدث نجوي فواد، خلال الحلقه عن العديد من الأسرار والكواليس عن حياتها، كما تكشف عن تخلي الفنانه يسرا عنها وترد لأول مره .

كما تتحدث عن ابنتها بالتبني للمره الأولي خلال الحلقة،  وتكشف تفاصيل مرضها الاخير .

كما تتحدث عن أحداث غزه الأخيره وتكشف عن رائيها لما يجري حاليا .

برنامج حبر سري يعرض يوميا في رمضان وتقدمه الاعلامية اسما ابراهيم واستضافت في حلقاته الأولي العديد من المشاهير من بينهم أمير كراره و خالد يوسف وفيفي عبده .

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