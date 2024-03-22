محافظ المنيا يقرر تحريك تعريفة الركوب

قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس ، سواء لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم ، مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة المنيا ، بالإضافة إلى رفع تسعيرة أجرة التاكسى بنسبة ١٠% فقط .

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ، بزيادة واحد جنيه إعتباراً من اليوم الجمعة ٢٢ مارس الجارى لتصبح 11 جنيها للتر البنزين 80 ، و12,50جنيه للتر البنزين 92 ، و 13,50جنيها للتر البنزين 95 ، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي ، كما قررت اللجنة زيادة سعر السولار من8،25 جنيه إلى 10جنيهات للتر.

ووجه المحافظ ، بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين ، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة ، وإدارة المرور ومباحث المرور ، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة ، أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ، أو أى محاولة لإستغلال المواطنين ، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف ، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين ، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 2342200 086 - 2320001 086 لغرفة عمليات محافظة المنيا الرئيسية ، والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم ، مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن ، حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية ، وذلك على مدار 24 ساعة .