أستاذ مناعة: مليارات الميكروبات تهاجم الإنسان كل لحظة (فيديو)

قالت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة الأزهر الشريف، إنه من وقت لأخر يتعرض الإنسان للاصابة بأدوار البرد وحرارة عالية وخلال أيام يتعافى الجسم بفضل الله، لافتة إلى أن الجسم يتحول حرفيا لساحة معركة في هذه الفترة.

وأوضحت خلال برنامج "أسرار"، الذي يعرض على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: “السبب في ارتفاع الحرارة في معظم الأحيان بيكون عدوى ببعض الميكروبات وبرغم صغر حجمها إلا إنها عندها القدرة للفتك بجسم الإنسان لولا لطف الله بنا وتسخيره لجنوده التي لايعلمها الا هو!”.

وأوضحت: "على الرغم من إننا مش قادرين نشوفها، لكن الميكروبات عالم ضخم متنوع بمئات المليارات ومتواجدة في كل مكان، والكون مليان بالميكروبات وعلى كل اللي بنلمسه زي الفلوس، مفاتيح الريموت والمواصلات والاكل والشرب وكل شيئ بنتعامل معاه!".

جيش المناعة

وتابعت: “طول الوقت فيه محاولات مستميته من الميكروبات لمهاجمتنا ومع ذلك معظمنا عايش بصحة طيبة في معظم الوقت الحمد لله وغير مدركين بالمعارك اللي بتدور على مدار الساعة بين أجسامنا وبين اعدائنا الميكروبات للحفاظ على صحتنا، وتشافينا من الأمراض الميكروبية يعود الفضل فيه بعد الله سبحانه وتعالى إلى جيوش الدفاع الموجودة بجسمنا اللي ربنا مسخرها لنا واللي لولاها لمات الانسان مع اول اصابة بالبكتيريا او الفيروسات”.

وأكدت: “المدهش أن الجيش ده وهو المناعة بيعمل على مدار الساعة ويقود المعارك ضد الميكروبات ويتصدى لهجومهم المستمر بتقنيات غاية في الدقة والاتقان دون أن يزعجنا!”.

أين جهاز المناعة؟

وذكرت: “جهاز المناعة، على عكس أجهزة الجسم، مالوش مكان محدد داخل الجسم وموجود في كل مكان بالجسم وعلى طول متأهب وخلاياه مستعدة للتوجه لاي مكان في الجسم للدفاع عنه، وسبحان الله طول الوقت بنتعرض لميكروبات بس مش كل مرة بتظهر علينا اعراض عدوى والسبب وجود خطوط دفاع عن الجسم”.