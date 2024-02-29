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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أهمية فيتامين أ في تعزيز مناعة جسم الإنسان

فيتامين أ
فيتامين أ

يعد فيتامين أ من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، لما له من دور كبير في العديد من الأمور منها النمو والتطور والتعرف على الخلايا ويساهم في تحسين صحة الجهاز المناعي حتى التكاثر.

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أهمية فيتامين أ

وقد كشفت هيئة الدواء، عن أهمية فيتامين أ، موضحة أنه له دور فعال في مساعدة دفاعات الجسم الطبيعية ضد المرض والعدوى (جهاز المناعة) على العمل بشكل صحيح، وتحسين الرؤية في الضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد والبطانة الداخلية لبعض أجزاء الجسم مثل الأنف. 

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن فيتامين أ يوجد بشكل طبيعي في الجبن، والبيض، والأسماك الزيتية، والدهون المدهونة منخفضة الدهون، والحليب والزبادي، والكبد ومنتجات الكبد مثل باتيه الكبد - يعد هذا مصدرًا غنيًا جدًا بفيتامين أ؛ لذلك قد تكون معرضًا لخطر تناول الكثير من فيتامين أ إذا تناولته أكثر من مرة في الأسبوع (إذا كنت حاملًا، يجب تجنب تناول الكبد أو منتجات الكبد).

وذكرت، الجرعة اليومية للبالغين: ٧٠٠ میکروغرام يوميًا للرجال و٦٠٠ میکروجرام يوميًا للنساء​، موضحة أن نقص الفيتامين يؤدي إلى انخفاض القدرة على الرؤية في الليل، واضطرابات الرؤية، مثل غباش العين، وصعوبة التركيز على جسم محدد، وفاف البشرة، وجفاف العينين، وتأخر الحمل وانخفاض مستوى الخصوبة لدى الرجل والمرأة، وتأخر النمو لدى الأطفال، وتكرار الإصابة بالعدوى، وبطء التئام الجروح، وانتشار حب الشباب.

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