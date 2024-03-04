أستاذ مناعة: اللجنة الطبية العليا استجابت لـ991 حالة في فبراير (فيديو)

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس سابقا، أن هناك جهدًا مبذولًا من قبل اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، مشددًا على أن هذه اللجنة استجابت لـ991 حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأصدرت 249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة، كما أنها أصدرت قرارات بتوفير الإجراءات الطبية لـ117 حالة من مرضى الأورام.

جهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء



وأضاف “عقبة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة “إكسترا نيوز”، أن اللجنة الطبية العليا أصدرت 36 قرارا خاصا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي وإصدار 32 قرارًا من رئيس الوزراء من الحالات الطارئة، كما أنها علمت على توفير الأدوية للمرضى.

وشدد على أن اللجنة الطبية العليا أيضًا أصدرت قرارات بتركيب أطرف صناعية وأجهزة تعويضية لـ64 حالة، والكشف على 9510 مواطنين، ضمن قوافل اللجنة في محافظات القليوبية والمنوفية والغربية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يهتم بالحالات العاجلة.

وتابع: “اللجنة تقوم بالاستجابة السريعة، وعمل كل ما يلزم للمرضى”.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2024 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وثمّن رئيس مجلس الوزراء جهود اللجنة على مدار الشهر، مؤكدًا ضرورة استمرارها في رصد وتقديم الخدمات الطبية المُثلى للمواطنين الذين يتواصلون معها.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 991 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد "المصري"، أنه تم إصدار 249 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء.

وبالإضافة إلى ما سبق، عملت اللجنة، خلال فبراير 2024، على توفير الإجراءات الطبية لـ 117 حالة من مرضى الأورام وكذا عمليات الجاما نايف. كما تم إصدار 36 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا أنه تم إصدار عدد 32 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 92 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.

وفي إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال الشهر ذاته، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 64 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9510 مواطنين ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: القليوبية، المنوفية، والغربية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء ومؤسسة صناع الخير.