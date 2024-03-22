إدخال برامج جديدة عن الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية

ناقش الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية إدخال برامج جديدة خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي في الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتورة توحيد شتيوي مؤسس كلية الذكاء الاصطناعي AIvancity، ولوران شيباسيه مدير مكتب العلاقات الدولية بالكلية؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ناقش وزير التعليم العالي إمكانية التعاون مع الجامعات المصرية وإدخال برامج جديدة خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات.

وتباحث وزير التعليم العالي حول عقد درجات مشتركة بين الجامعات المصرية ومختلف الكليات الفرنسية.

ربط الذكاء الاصطناعى بمجالات دراسية متعددة

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة ربط مجال الذكاء الاصطناعي بالتنمية الاقتصادية، وبجميع المجالات الدراسية.

وأشاد وزير التعليم العالي بتميز الكلية في تناول مجال الذكاء الاصطناعي حيث تعتبر نموذجًا جديدًا في ربط الذكاء الاصطناعى بمجالات دراسية متعددة.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الوطنية والمساهمة في النمو الاقتصادي ومجالات الإدارة المختلفة.



ولفت وزير التعليم العالي إلى مبادرة "تحالف وتنمية"، التى قامت بها الوزارة لتشكيل تحالفات إقليمية تربط الجامعات والجهات الصناعية داخل كل إقليم جغرافي.

ونبه وزير التعليم العالي لأهمية التحالفات فى حصر احتياجات كل إقليم في مجالات التنمية الصناعية والاجتماعية والتعليمية وغيرها وتمكين الجامعات بكل إقليم من تطوير برامجها الدراسية ووضع خطط تطوير تناسب احتياجات الإقليم الخاصة بها.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستفادة من ربط الذكاء الاصطناعي بأهداف التحالفات الاقليمية.

جاء ذلك على هامش زيارته لباريس للمشاركة فى الدورة 219 للمجلس التنفيذى لليونسكو، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا.