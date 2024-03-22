وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع رئيس كلية الذكاء الاصطناعي الفرنسية

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا مع الدكتورة توحيد شتيوي مؤسس كلية الذكاء الاصطناعي AIvancity، ولوران شيباسيه مدير مكتب العلاقات الدولية بالكلية؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك على هامش زيارته لباريس للمشاركة فى الدورة 219 للمجلس التنفيذى لليونسكو، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا.

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية ربط الذكاء الاصطناعي بالتنمية الاقتصادية

وأكد وزير التعليم العالي ضرورة ربط مجال الذكاء الاصطناعي بالتنمية الاقتصادية، مشيدًا بتميز الكلية في تناول مجال الذكاء الاصطناعي حيث تعتبر نموذجًا جديدًا في ربط الذكاء الاصطناعى بمجالات دراسية متعددة.

واستعرض وزير التعليم العالي الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتلبية الاحتياجات الوطنية والمساهمة في النمو الاقتصادي ومجالات الإدارة المختلفة.

وخلال الاجتماع ناقش وزير التعليم العالي مع الدكتور توحيد شتيوي إمكانية التعاون مع الجامعات المصرية وإدخال برامج جديدة خاصة بمجال الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات، وكذلك عقد درجات مشتركة مع مختلف الكليات الفرنسية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى مبادرة "تحالف وتنمية"، التى قامت بها الوزارة لتشكيل تحالفات إقليمية تربط الجامعات والجهات الصناعية داخل كل إقليم جغرافي.

ولفت وزير التعليم العالي لأهمية التحالفات فى حصر احتياجات كل إقليم في مجالات التنمية الصناعية والاجتماعية والتعليمية وغيرها وتمكين الجامعات بكل إقليم من تطوير برامجها الدراسية ووضع خطط تطوير تناسب احتياجات الإقليم الخاصة بها، منوهًا بضرورة الاستفادة من ربط الذكاء الاصطناعي بأهداف التحالفات الاقليمية.

وقدم الدكتور توحيد شتيوي، عرضًا للكلية، حيث تقوم AIvancity بربط الذكاء الاصطناعي بكافة التخصصات ومجالات البحث العلمي وتطبيقه في مجالات الهندسة والاقتصاد والصحة والزراعة والسياحة وعلوم الحيوان، وتعتمد على تنمية مهارات الطلاب وربط الدراسة بسوق العمل.

وأعرب الدكتور توحيد عن ترحيبه بالتعاون مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات تعاون تربط الكلية مع عدد من الجامعات الدولية من بينها؛ جامعة Berkley، و Triple iiit الهندية.

