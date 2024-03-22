مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن: لا ندخر جهدًا لإيصال المساعدات إلى غزة

أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، "باربرا ودورد"، أن بلادها صوتت لمشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة، من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وقالت مندوبة بريطانيا، خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة : "إننا لا ندخر جهدًا لإيصال المساعدات إلى غزة برًا وبحرًا وجوًا".

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وفي سياق آخر، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف "فوري ومستدام" للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.

بنود مشروع القرار الأميركي حول غزة

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية، فإن مشروع القرار حول غزة يشمل:

*الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

*تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.

*مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.