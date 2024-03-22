قصف إسرائيلي عنيف على غزة والسماء تتحول إلى اللون الأسود (فيديو)

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفها العنيف على شمال قطاع غزة، مع دخول الحرب الصهيونية في يومها الـ168.

وأظهرت لقطات نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف المكثف الذي جعل السماء تتحول إلى اللون الأسود.

ويتوالى القصف الإسرائيلي لمناطق بالقطاع خلال تلك اللحظات، والذي تواصل أيضًا خلال الساعات الليل بالأمس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31988 شهيدا و74188 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مشروع أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وقدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف "فوري ومستدام" للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.

ويشمل الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.