مقتل 18 فلسطينيا جنوب غزة والقوات الإسرائيلية تنسف المنازل قرب مجمع الشفاء

أفاد مراسلنا في غزة الجمعة، بمقتل 18 فلسطينيا على الأقل بقصف إسرائيلي استهدف منازل المواطنين جنوب قطاع غزة، فيما نسف الجيش الإسرائيلي وأحرق عددا من المنازل بمحيط مجمع الشفاء شمالا.

وأفاد المراسل بوفاة 3 مرضى داخل مجمع الشفاء بسبب الحصار ومنع القوات الإسرائيلية وصول الأدوية إليهم، وقد ناشدت عائلات المرضى والجرحى في المجمع لنقلهم بعد تركهم دون علاج أو رعاية.

في غضون ذلك، يتواصل القصف الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء في غزة وأعمدة الدخان تتصاعد من المجمع والمنازل المجاورة، وأكد مراسلنا أن القوات الإسرائيلية نسفت وأحرقت عددا من المنازل في الجهة الشمالية من محيط المجمع.

ونقل المراسل عن شهود عيان قولهم إن "القوات الإسرائيلية تدمر وتحرق عشرات المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي"، وأشاروا إلى "سقوط شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية دمرت 3 منازل لعائلة واحدة في محيط مجمع الشفاء".

وأكد شهود العيان أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من سكان المنازل المحاذية لمستشفى الشفاء بينهم سيدة مسنة تتجاوز 94 عاما".

وفي الشمال أيضا، قتل 10 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة القوقا شمال غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد مراسلنا الذي أشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف محيط رمزون ضبيط في مدينة غزة، وشن غارات عنيفة في منطقة الفالوجا.

وفي الجنوب، قال مراسلنا إن 8 أشخاص قتلوا وجرح آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو ثابت يقطنه نازحون من عائلة بربخ في حي النصر شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

كذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وأفيد عن مقتل 3 أشخاص بعد استهدافهم بصاروخ من مسيرة في منطقة الزنة شرق المدينة.

وأكد مراسلنا أن ما مجمله 18 قتيلا وصلوا اليوم الجمعة حتى الآن إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس.